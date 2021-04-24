Эксперт оценил риск роста заболеваемости коронавирусом из-за длинных майских праздников

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что нерабочие дни между майскими праздниками не спровоцирует рост заболеваемости коронавируса в России при соблюдении санитарных правил.
«Не спровоцирует, если мы все продолжим придерживаться санитарных правил», – цитирует ТАСС.
Также он рекомендовал не посещать многолюдные общественные места и соблюдать масочный режим.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными – с 1 по 11 мая. Глава государства уже подписал соответствующий указ.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть оказалась на втором месте среди самых популярных направлений для отдыха на майские праздники.