Названа неожиданная причина головных болей

Головную боль могут вызывать самые разнообразные явления, от недосыпа до употребления в пищу сосисок. Фото: pixabay.com

Головную боль могут вызывать самые разнообразные явления, от недосыпа до употребления в пищу сосисок. Фото: pixabay.com

Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова рассказала, что может быть причиной головной боли. По ее словам, это связано с прикусом.

«Головная боль. И вы не понимаете от чего она. Голова болит, и думаете: «У бабушки было — это все по наследству». Это все от прикуса», — цитирует ее РИА «Новости».

Врач отметила, что 60 % проблем с головной болью возникает именно из-за этого дефекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тревогу необходимо бить, если после приступов головной боли ухудшается зрение. «Звоночком» также может стать провисание носогубной складки при головной боли, онемение конечностей или если боль становится сильнее при движениях или кашле.