Доктор Мясников рассказал, какая головная боль самая опасная

Доктор Мясников рассказал, какая головная боль самая опасная
Доктор Мясников заявил, что человеку стоит идти ко врачу, если он просыпается от головной боли. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какая головная боль должна стать поводом обратиться в больницу.

Доктор Мясников заявил в эфире «Россия 1», что человеку стоит идти ко врачу, если он просыпается от головной боли, которая сопровождается изменением неврологических симптомов.

По его словам, тревогу необходимо бить, если после приступов головной боли ухудшается зрение. «Звоночком» также может стать провисание носогубной складки при головной боли, онемение конечностей или если боль становится сильнее при движениях или кашле.

Медик заявил, эти симптомы могут указывать на повышенное внутричерепное давление, которое, в свою очередь, может быть вызвано опухолью, кровоизлиянием или расслоением аневризмы.

Он также отметил, что в остальных случаях беспокоиться не стоит — головная боль может появиться из-за обычной усталости, неправильного положения головы, недосыпа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи рассказали, кому нельзя загорать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач головная боль доктор мясников здоровье
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нетипичный симптом коронавируса выявили в Канаде
Доктор Мясников рассказал, какая головная боль самая опасная
Бастрыкин взял на контроль дело убитого в Петербурге студента
В России резко упали цены на iPhone 8
Китаец попал в больницу с лопнувшим мочевым пузырем после 10 бутылок пива
Ученые поделились факторами долголетия
Дочь Ефремова станет опекуном зависимой от алкоголя матери
Археологи нашли старинную часовню под свалкой в Петербурге