Доктор Мясников рассказал, какая головная боль самая опасная

Доктор Мясников заявил, что человеку стоит идти ко врачу, если он просыпается от головной боли. Фото: кадр из видео Youtube

Доктор Мясников заявил, что человеку стоит идти ко врачу, если он просыпается от головной боли. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какая головная боль должна стать поводом обратиться в больницу.

Доктор Мясников заявил в эфире «Россия 1», что человеку стоит идти ко врачу, если он просыпается от головной боли, которая сопровождается изменением неврологических симптомов.

По его словам, тревогу необходимо бить, если после приступов головной боли ухудшается зрение. «Звоночком» также может стать провисание носогубной складки при головной боли, онемение конечностей или если боль становится сильнее при движениях или кашле.

Медик заявил, эти симптомы могут указывать на повышенное внутричерепное давление, которое, в свою очередь, может быть вызвано опухолью, кровоизлиянием или расслоением аневризмы.

Он также отметил, что в остальных случаях беспокоиться не стоит — головная боль может появиться из-за обычной усталости, неправильного положения головы, недосыпа.

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