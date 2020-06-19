Врачи рассказали, кому нельзя загорать

Врачи рассказали, кому нельзя загорать
Врачи объяснили, почему некоторым людям нельзя загорать. Фото: Pixabay

Врачи рассказали, кому категорически нельзя загорать.

Доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, что людям, страдающим фотодерматозом или фотодерматитом, нужно избегать прямых солнечных лучей, сообщает ТАСС.

Из-за попадания солнечных лучей на кожу у них возникают волдыри и зуд. Кроме того, солнечные ванны могут быть опасны тем, кто принимает антибиотики.

Как объяснила врач, тем, кто проходит курс лечения антибиотиков, нельзя загорать, потому что кожа будет очень обильно облазить.

Есть группа риска, у кого может развиться онкология, рак кожи и меланомы из-за солнца. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что обычно к ней относятся с очень светлой кожей и у кого много черных родинок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор не смог найти ни одного пляжа в Петербурге, где вода соответствовала бы санитарным нормам. На 24 оборудованных в черте города пляжах можно только загорать.

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