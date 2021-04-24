Министр транспорта Аргентины насмерть разбился в ДТП

Министр транспорта Аргентины Марио Меони насмерть разбился в дорожно-транспортном происшествии.

Авария произошла на трассе между городами Кармен-де-Ареко и Сан-Андрес-де-Хилес в провинции Буэнос-Айрес. Марио Меони на автомобиле марки Ford Mondeo перевернулся на 112-м километре шоссе, сообщает местный телеканал Todo Noticias.

По словам источников, он ехал на высокой скорости. Как отмечают источники, люди в окружении министра транспорта рекомендовали ему не садится одному за руль, а нанять водителя, но он отказался. Пишут, что он был увлечен вождением автомобиля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось на Мурманском шоссе – там, по предварительным данным, у автомобиля марки «КАМАЗ» отказали тормоза. Это стало причиной массовой аварии, в результате которой пострадали два человека – они получили травмы средней тяжести.