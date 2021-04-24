В Петербурге 24 апреля ожидаются короткие дожди и похолодание

В воскресенье, 24 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Метеорологические условия будут формироваться под влиянием северо-западной периферии циклона, кружащего над центральной частью Европейской России. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода», — сообщил синоптик.

Местами пройдут кратковременные дожди.

Днем столбики термометров покажут +6…+8 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +4…+9 градусов. Ветер юго-западного, с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.