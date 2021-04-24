«Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфией» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Российский нападающий, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», Павел Бучневич отличился заброшенной шайбой и одной голевой передачей. Другой российский форвард Артемий Панарин дважды выступил в роли ассистента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.