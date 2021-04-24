Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл

В Петербурге утром субботы движение на дорогах почти не затруднено. Фото: скриншот / "Яндекс.Карты"

В Петербурге утром субботы движение на дорогах почти не затруднено. Фото: скриншот / "Яндекс.Карты"

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Пробки оцениваются в один балл. Об этом сообщается 24 апреля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассах города почти нет «красных» участков.

Немного затруднено движение в Центральном районе, Василеостровском районе, на Большом проспекте П.С. и Большой Пушкарской улице. Небольшие заторы также наблюдаются на Литейном проспекте и площади Восстания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.