В Выборгском районе по факту ДТП, в котором пострадал ребенок, проводится проверка

В Выборгском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

ДТП произошло 23 апреля у дома 12 корпус 1 по Северному проспекту.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 18-летний молодой человек, находясь за рулем Renault Logan, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнего школьника.

Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось на Мурманском шоссе – там, по предварительным данным, у автомобиля марки «КАМАЗ» отказали тормоза.