Житель Петербурга украл у пенсионерки деньги в разной валюте

В Василеостровском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который мошенническим путем похитил деньги пенсионерки.

В полицию обратилась пожилая 81-летняя женщина и рассказала о том, что обильный телефон ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, в результате которого якобы пострадала другая женщина, и необходимо передать 800 тыс. рублей для оплаты лечения пострадавшей.

В тот же день в квартиру к пенсионерки пришел мошенник, которому она передала 200 000 рублей, 400 долларов и 450 Евро. Общая сумма материального ущерба составила 272 259 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан у дома 6 по ул. Васи Алексеева. Им оказался 23-летний неработающий мужчина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне вечером в полицию обратилась 68-летняя петербурженка, проживающая на проспекте Наставников. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками «Сбербанка».