Коронавирус унес жизни еще 39 петербуржцев

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 39 человек.

Об этом стало известно в субботу, 24 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 13017.

С начала пандемии в России выявлено 4 753 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 900 летальных исходов, выздоровели 380 468 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.