Официальное открытие мотосезона в Петербурге состоится 24 апреля

Официальное открытие мотосезона в Петербурге состоится 24 апреля
Колонна проедет от Дворцовой площади по Невскому проспекту к площади Победы. Фото: GazetaSPb

Вячеслав Фетисов и байкеры Северной столицы высадят аллею в парке Авиаторов. Сегодня в Петербурге пройдет открытие мотосезона. По городу проедут 10 000 байкеров.

Колонна проедет от Дворцовой площади по главеной улицы Петербурга к площади Победы. Открытие сезона — особый для мотоциклистов и горожан день, который стал доброй традицией и праздником в Петербурге. Теперь будет новая традиция: высадка деревьев в парке Авиаторов. Каждый год на этой аллее будут прибавляться растения

Мотопарад закончится шоу первого петербургского мотоцентра и концертом Александра Розенбаума. Участок под мотоцентр выделил город.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пасхальные службы в Петербурге пройдут с дезинфекцией икон. Богослужения пройдут без пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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Официальное открытие мотосезона в Петербурге состоится 24 апреля
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