Пасхальные службы в Петербурге пройдут с дезинфекцией икон

Богослужения пройдут без пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Фото: РПЦ

Богослужения пройдут без пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Фото: РПЦ

В Северной столице, несмотря на COVID-19, отменять пасхальные службы не будут. Их проведут в соответствии с требованием Роспотребнадзора. В этом году Пасху отпразднуют 2 мая.

Богослужения пройдут без пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Им в Роспотребнадзоре рекомендуют праздновать воскрешение Христа дома. Остальным прийти в храмы можно, но в маске. Посетителям также не нужно забывать о социальной дистанции.

Роспотребнадзор требуют от представителей РПЦ проветривать помещения, обеззараживать воздуха, производить антисептическую обработку рук при входе, регулярно дезинфицировать киоты икон.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) отказалась от претензий на передачу собора в её ведение.