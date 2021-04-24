Пасхальные службы в Петербурге пройдут с дезинфекцией икон

Пасхальные службы в Петербурге пройдут с дезинфекцией икон
Богослужения пройдут без пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Фото: РПЦ

В Северной столице, несмотря на COVID-19, отменять пасхальные службы не будут. Их проведут в соответствии с требованием Роспотребнадзора. В этом году Пасху отпразднуют 2 мая.

Богослужения пройдут без пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Им в Роспотребнадзоре рекомендуют праздновать воскрешение Христа дома. Остальным прийти в храмы можно, но в маске. Посетителям также не нужно забывать о социальной дистанции.

Роспотребнадзор требуют от представителей РПЦ проветривать помещения, обеззараживать воздуха, производить антисептическую обработку рук при входе, регулярно дезинфицировать киоты икон.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) отказалась от претензий на передачу собора в её ведение.

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