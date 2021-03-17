Директор Исаакиевского: собор не будут передавать РПЦ

В Исаакиевском соборе до сих пор регулярно проводятся церковные службы. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Исаакиевском соборе до сих пор регулярно проводятся церковные службы. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) отказалась от претензий на передачу собора в её ведение.

«РПЦ в настоящий момент сняла все вопросы по этому поводу», — заявил Мудров журналистам ТАСС во время рабочей поездки во Владимирскую область в среду, 17 марта. Руководитель музея также отметил, что у него хорошие взаимоотношения с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Мудров добавил, что глава митрополии благодарен работникам культуры за бережное отношение к собору и качественную реставрацию. Отметим, что несмотря на статус государственного учреждения и музейный формат работы, в Исаакиевском соборе уже более 30 лет регулярно проводят церковные службы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Музее оптики ИТМО посетителям покажут как «выглядит» звук.