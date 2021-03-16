В Музее оптики ИТМО петербуржцам покажут, как «выглядит» звук

Музей оптики университета ИТМО открывает новую инсталляцию под названием «Синестезия». Посетители смогут увидеть, как «выглядит» звук и звучит визуальный образ.

Выставка «Синестезия» открылась 16 марта в экспериментальном зале Pavilion музея на Биржевой линии, 14. Она будет работать до 28 марта.

Инсталляция представляет собой интерактивную световую экспозицию, взаимодействуя с которой, каждый зритель сможет почувствовать себя магом и волшебником. Прикасаясь к различным предметам и играя с текстурами, зрители могут превращать звуки в «живые» световые картины и наблюдать, как меняется реальность вокруг, рассказали в пресс-службе университета.

По словам организаторов, главной особенностью этой выставки стала возможность экспериментировать с собственным восприятием, наделяя привычные физические явления необычными качествами, присущими другим органам чувств и связанными с ними ощущениями.

Экспозиция создана при помощи цифровой технологии «кинект», которая определяет положение человека в пространстве и запускает фоновый контент.

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