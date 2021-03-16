В Музее оптики ИТМО петербуржцам покажут, как «выглядит» звук

В Музее оптики ИТМО петербуржцам покажут, как &#171;выглядит&#187; звук
Экспозиция создана при помощи цифровой технологии "кинект". Фото: ИТМО

Музей оптики университета ИТМО открывает новую инсталляцию под названием «Синестезия». Посетители смогут увидеть, как «выглядит» звук и звучит визуальный образ.

Выставка «Синестезия» открылась 16 марта в экспериментальном зале Pavilion музея на Биржевой линии, 14. Она будет работать до 28 марта.

Инсталляция представляет собой интерактивную световую экспозицию, взаимодействуя с которой, каждый зритель сможет почувствовать себя магом и волшебником. Прикасаясь к различным предметам и играя с текстурами, зрители могут превращать звуки в «живые» световые картины и наблюдать, как меняется реальность вокруг, рассказали в пресс-службе университета.

По словам организаторов, главной особенностью этой выставки стала возможность экспериментировать с собственным восприятием, наделяя привычные физические явления необычными качествами, присущими другим органам чувств и связанными с ними ощущениями.

Экспозиция создана при помощи цифровой технологии «кинект», которая определяет положение человека в пространстве и запускает фоновый контент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ректор петербургской академии художеств раскритиковал выставку Васильевой.

инсталляция музей оптики итмо новости СПб синестезия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Директора гимназии в Петербурге оштрафовали из-за больных COVID-19 учеников
Почувствовал себя «Халком»: в детсаду Приморского района ...
Американские ученые: повышенной заразностью коронавируса обладают люди с ...
В Музее оптики ИТМО петербуржцам покажут, как «выглядит» звук
Компанию «Петрострой» заподозрили в хищении более 5 млрд рублей у ...
Евгений Минченко назвал ключевые преимущества Дрозденко
Volkswagen намерен выйти в мировые лидеры на рынке электромобилей к 2025 году
Госэконадзор проверил воздух в Мурино и не нашел загрязнений