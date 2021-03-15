Ректор петербургской академии художеств раскритиковал выставку Васильевой

Ректор петербургской академии художеств раскритиковал выставку Васильевой
Выставка Васильевой откроется 16 марта в Музее академии художеств (МАХ). Фото: скриншот Instagram

Ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский высказался против выставки экс-главы аппарата Минобороны Евгении Васильевой «Весна».

Выставка Васильевой откроется 16 марта в Музее академии художеств (МАХ). Посетители смогут посетить выставку с 17-го числа. На ней представят живопись, фотоколлажи и скульптуры.

Как отмечается на сайте музея, Евгения Васильева является кавалером ордена Почета, леном Творческого союза художников России и почетным членом Российской Академии художеств.

Однако ректор петербургской академии художеств раскритиковал выставку. Он заявил, что она никак не связана с учебным заведением. Организатором выставки выступает научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств, передает «Фонтанка».

«Всерьёз обсуждать художества Васильевой, давать оценки ее работам вообще нелепое занятие», — считает Михайловский.

Он отметил, что категорически против подобных проектов с участием «одиозных персонажей», и назвал это «безобразием». По словам Михайловского, выставка Васильевской настолько абсурдна, что напоминает рассказ Светония о Калигуле, который хотел ввести в Сенат любимого коня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мраморном дворце открылась выставка молодых художников.

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Ректор петербургской академии художеств раскритиковал выставку Васильевой
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