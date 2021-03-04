В Мраморном дворце открылась выставка молодых художников

В Мраморном дворце открылась выставка молодых художников
Выставка открыта до 14 июня. Фото: пресс-служба Русского музея

В среду, 3 марта, в Мраморном дворце, одном из корпусов Русского музея, состоялось открытие выставки «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве».

В экспозицию вошли работы более 40 художников-миллениалов, то есть, родившихся в период 1980-1990-х годов. Причем зрителей ждет не только в живопись, но и графика, арт-объекты, скульптура, инсталляции и видео. Создатели отмечают, что в основе выставки лежит творчество петербургских авторов, которые активно обращаются к теме города в своих работах.

Среди участников — Покрас Лампас, Лиза Бобкова, Семен Мотолянец, Максим Има, Ася Маракулина, Денис Патракеев и многие другие. Экспозиция, которую удалось воплотить в жизнь при поддержке Фонда Петера и Ирены Людвиг, будет работать до 14 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Доме 12» на Новой Голландии открылся центр цифровой трансформации «Цифергауз».

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