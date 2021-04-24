Почему Дружинин и Мигель много лет враждуют, несмотря на «Танцы»

Вот уже много лет хореографы Егор Дружинин и Мигель враждуют. И это, несмотря на то, что оба они являются наставниками шоу «Танцы». Годы не сгладили их отношения, а только укоренили разногласия. Gazeta.SPb рассказывает, что не поделили танцоры.

Задолго до «Танцев»

Многие считают, что именно шоу «Танцы» рассорило хореографов. Однако, по словам Егора Дружина, их конфликт начался до того, как они вошли в жюри.

«Я почувствовал, что он очень сильно изменился еще до проекта, когда мы с ним общались в Киеве. Узнав, что он может попасть в шоу, сразу понял, что у нас могут быть проблемы. Проекту Мигель нравился именно таким, каким он был на тот момент — непредсказуемым, говорящим сегодня одно, а завтра другое», — рассказал Дружин, став гостем YouTube-шоу Dancetory.

Камень преткновения

Отношения двух хореографов в течение шоу становились все хуже. Мигель не упускал возможности задеть подопечных Дружинина. Так, в третьем сезоне он жестко раскритиковал участницу Кейко Ли. Он задел не только профессиональные качества девушки, но и личные. Танцовщица ушла за кулисы в слезах.

Сезон закончился тем, что Дружинин ушел из проекта. Тогда он не согласился с итогами голосования. По его мнению, публика часто голосовала необъективно, и конкурс приходилось покидать настоящим профессионалам.

Заскучал по Дружинину

В четвёртом сезоне место Егора Дружинина, который поспешил покинуть проект, заняла Татьяна Денисова. Отношения с ней у Мигеля не заладились с самого начала. Весь четвёртый сезон хореограф вступал в полемику с новой коллегой. До точки кипения отношения наставников дошли в четвёртом сезоне. Особое впечатление на Мигеля произвело пикантное выступление Юлианны Кобцевой и Уэйда Лайона. После него экс-коллега Дружина уже не мог сдерживать эмоций. Все выступление он демонстративно отворачивался, чтобы не смотреть на сцену. Посла выступления первое слово взял Мигель, несмотря на то, что ребята представляли команду Денисовой.

«У меня такое ощущение, что мы на ночном канале. Товарищи, что происходит?!», — эмоционально тогда заявил он. Дениса назвала номер — современным искусством и вызвала ещё более острую реакцию.

Комментируя конфликт журналистам, Мигель заявил, что номер нельзя назвать актуальным.

«Заняв место наставника в шоу «ТАНЦЫ», Татьяна Денисова сразу начала говорить о том, что она человек искусства, а я — стандартная попса. Но если ты человек искусства, то критерия красоты у тебя быть не может!», — высказывался Мигель.

Именно тогда он начал с ностальгией вспоминать время, когда он работал вместе с Егором Дружиным. Он заявил, что его коллега был человеком, который не только нёс определённую точку зрения, «но и жизнь».

«С Егором было интересно спорить, потому что он очень информированный и образованный человек», — признавался он.

Ссоры, спустя годы

Несмотря на уход Дружинина, его возвращение и годы совместной работы, хореографы продолжают ругаться до сих пор. В апреле этого года члены жюри в очередной раз сцепились после выступления представителей команды Дружинина.

«Я не очень люблю такой подход к музыке, когда я прямо могу сосчитать», — сказал Мигель.

Ответ Дружина не заставил ждать. Он принялся подшучивать над коллегой.

Противостояние между двумя хореографами едва ли закончится. Егор Дружинин ранее подчеркивал: его конфликты с Мигелем не прописаны в сценарии, но продюсеры понимают, что их ссоры делают проект интересным. По словам Дружина, отчёт в этом себе отдаёт и Мигель, который якобы не уважает его как профессионала.