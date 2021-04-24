В Кронштадте прошёл День благоустройства

В Кронштадте, как и по всей России, сегодня начался субботник — день благоустройства. На уборку вышли почти 4 000 человек. Это жители и сотрудники коммунальных служб, сообщают «Невские новости». На «Острове фортов» петербуржцы тоже организовали уборку. Помимо жителей города, на субботнике присутствовал глава Кронштадта Олег Довганюк.

Дождь не помешал тем, кто решил навести порядок на «Острове фортов». На участке высадили деревья. Кроме уборки прошли лекции зоологов, концерт классической музыки, конкурс на лучший образ в резиновых сапогах и полевая кухня.

Петербуржцы убрали парк Инчхон. Участникам субботника выдали перчатки, инвентарь и мешки. Весь мусор собрали в одном месте. Вечером увезут на свалку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 2 мая из Кронштадта в Петербург запустят метеоры.