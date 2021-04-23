С 2 мая из Кронштадта в Петербург запустят метеоры

Метеоры будут отходить от Зимней пристани Кронштадта и прибывать на петербургскую пристань у Медного Всадника. Фото: скриншот "Форт Константин / Кронштадт / Официальный паблик"

Метеоры будут отходить от Зимней пристани Кронштадта и прибывать на петербургскую пристань у Медного Всадника. Фото: скриншот "Форт Константин / Кронштадт / Официальный паблик"

Между Кронштадтом и Петербургом с 2 мая возобновят движение метеоров. Водный транспорт за 50 минут доставит пассажиров из одного города в другой.

Как сообщается в группе «Форт Константин» в социальной сети «ВКонтакте», этот вид транспорта позволит петербуржцам и туристам не только насладиться красотами Финского залива и фортами Кронштадтской крепости, но и без пробок и пыли добраться до самого центра Северной столицы.

Метеоры будут отходить от Зимней пристани Кронштадта и прибывать на петербургскую пристань у Медного Всадника. Сначала пассажиры смогут прокатиться на метеорах по выходным, отправление назначено на 14:45 и 17:20. Уже с июня метеоры перейдут на ежедневный график.

Взрослый билет обойдется в 1500 рублей, льготный — 1200 рублей, а для детей от 3 до 11 лет — 800 рублей. Билеты будут продаваться в кассе у Зимней пристани и у промоутеров на Якорной площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолеты «Аэрофлота» начнут напрямую летать из Петербурга в Иркутск.