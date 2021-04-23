Самолеты «Аэрофлота» начнут напрямую летать из Петербурга в Иркутск

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Петербурга в Иркутск. Самолеты начнут летать до сибирского города с начала мая.
Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, прямые рейсы между Петербургом и Иркутском будут выполняться с 3 мая по 30 октября текущего года.
«Аэрофлот» будет осуществлять полеты сначала четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Затем, после 28 мая, самолету будут летать ежедневно. Время вылета из Пулково — 00:15, время прибытия в аэропорт Иркутска — 11:00.
В компании добавили, что новое направление будет способствовать развитию и укреплению взаимодействия между двумя регионами.
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