Петербургская полиция проводит рейды среди таксистов и мигрантов

За 5 дней изъяли 455 машин у таксистов, которые возили пассажиров без регистрации или лицензии. Фото: скрин "Дорожный инспектор"

За 5 дней изъяли 455 машин у таксистов, которые возили пассажиров без регистрации или лицензии. Фото: скрин "Дорожный инспектор"

В Северной столице проходят профрейды «Такси» и «Мигрант». Промежуточные итоги работы сотрудников полиции приводит сегодня «Дорожный инспектор».

За 5 дней изъяли 455 машин у таксистов, которые возили пассажиров без регистрации или лицензии. Лидером по числу нарушителей стал Кировский район. Оттуда на склад временного хранения отправили 52 машины.

На таксистов составляли протоколы по административной статье. Это водители с иностранными водительскими правами. Всего изъяли 415 машин. Сейчас они на спецстоянке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге дорожная полиция возобновила рейды по борьбе с тонировкой. Владельцы наглухо затонированных автомобилей стоят на особом счету у дорожной полиции, наряду с дрифтерами и стритрейсерами. В прошлогодний сезон, с июня по сентябрь, сотрудники ДПС выявили свыше 76,5 тысяч нарушений правил тонировки.