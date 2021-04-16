В Петербурге дорожная полиция возобновила рейды по борьбе с тонировкой

В среднем за сутки в Петербурге полицейские выявляют около 300 нарушителей правил тонировки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В среднем за сутки в Петербурге полицейские выявляют около 300 нарушителей правил тонировки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как показывает практика, в весенне-летний сезон количество затонированных автомобилей на улицах города заметно возрастает. Поэтому ГИБДД возвращается к прошлогодней практике масштабных проверок на дорогах по соблюдению требований к тонировке автомобильных стекол.

Владельцы наглухо затонированных автомобилей стоят на особом счету у дорожной полиции, наряду с дрифтерами и стритрейсерами. В прошлогодний сезон, с июня по сентябрь, сотрудники ДПС выявили свыше 76,5 тысяч нарушений правил тонировки. Нередко нарушители, обманувшись легким штрафным наказанием за такое правонарушение, решали проигнорировать полицейские требования. В результате, попавшись повторно, автовладельцы расплачивались уже не рублями, а свободой в виде административного ареста.

В этом году сотрудники ГИБДД открыли сезон «охоты» на тонированные авто значительно раньше, и уже с повышенными темпами. В среднем за сутки в Петербурге полицейские выявляют около 300 нарушителей правил тонировки. В отношении автомобилистов составлены протоколы по статье 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). При этом, более десятка нарушителей уже попались повторно. В ближайшее время их судьбу решит суд.

В профилактических мероприятиях, которые теперь будут проводиться ежедневно, задействованы сотрудники ДПС всех районов города и области.

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