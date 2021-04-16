ГАЗон NEXT и легковая машина притерлись друг к другу в Невском районе

ГАЗон NEXT и легковая машина притерлись друг к другу в Невском районе
ДТП в Невском районе. Фото: «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петербурге в Невском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ГАЗон NEXT. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском на повороте с улицы Тельмана на Искровский проспект случилось ДТП. ГАЗон NEXT и легковая машина не разобрались в очередности поворота и столкнулись.

Фотография сделана из рядом стоящего автомобиля.

В результате ДТП легковушка уткнулась боком в ГАЗон NEXT.

На месте происшествия незаметно ни карет скорой помощи, ни сотрудников Госавтоинспекция. На данный момент сведений о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Петроградском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. Машина поворачивала направо и случайно не обратила внимание на двигающегося справа участника движения.

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