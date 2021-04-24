Во Франции 140 пациентам ввели физраствор вместо вакцины от коронавируса

По предварительным данным, это произошло из-за ошибки врачей.

Во Франции стало известно о 140 случаях, когда пациентам вместо вакцины от коронавируса ввели физраствор. Об этом пишет Le Point.

Все произошло 20 апреля в городе Эперне. Там врачи по ошибки вкололи физраствор нескольку десятков человек, которые хотели привиться от инфекции. Известно, что раствор обычно используют для очистки ран, так что никакой опасности для здоровья пациентов нет. Ошибку заметили утром на следующий день, со всеми людьми уже связались.

«Все они смогли обменяться мнениями с врачом, чтобы получить новое назначение и решить свои возможные проблемы. Некоторые из них смогли получить правильную инъекцию уже в пятницу, 23 апреля, другие ожидают ее в среду, 28 апреля»,

— пишет издание.

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