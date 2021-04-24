Барановская не смогла добиться повышения алиментов от Аршавина

Барановская и ее дети на отдыхе Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv/

Барановская и ее дети на отдыхе Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv/

Адвокат телеведущей собирается обжаловать решение суда.

Адвокат Юлии Барановской заявил, что Московский городской суд отказал телеведущей в деле об алиментах ее бывшего супруга, Андрея Аршавина. Она рассчитывала увеличить алименты, но в очередной раз не удалось. Об этом пишет сайт Teleprogramma.pro.

Защита Барановской намерена обжаловать такое решение суда. Напоминаем, что Аршавин добился снижения размера выплат до 3/8 от его дохода, хотя раньше он платил половину зарплаты. Дело рассматривается в суде не первый месяц.

Барановская воспитывает трех детей от Аршавина. Также у него есть дочь Есения, которую родила Алиса Казьмина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Барановская рассказала о своей личной жизни после расставания с футболистом Аршавиным.