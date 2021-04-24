На Патриотов задержали мужчин, распылявших перцовый баллончик в магазине

Непонятно, каковы были мотивы задержанных – это предстоит выяснить.

В Красносельском районе сегодня, 24 апреля, задержали мужчин, которые использовали перцовый баллончик в магазине. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Патриотов в одном из магазинов. По непонятной причине «злодеи», как пишут свидетели, начали орудовать перцовым баллончиком. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали хулиганов.

В комментариях нашлась женщина, которая уверяет, что в магазин пришел мужчина, который хотел ограбить его. Он и применил баллончик. Непонятно, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красносельском районе задержали двух поджигателей автомобиля.