Эксперт рассказала об ошибках худеющих во время завтрака

Люди, желающие сбросить вес, допускают как минимум три ошибки во время первого приема пищи.

Эксперт по питанию рассказала о трех ошибках, которые совершают худеющие во время завтрака. Об этом пишет издание Daily Mail.

Она отметила, что слишком поздний завтрак чреват лишними килограммами, так что чем раньше человек поест, тем лучше. При этом прием пищи с девяти до десяти утра считается плохим.

Во-вторых, многие забывают о калорийности кофе, тем более что большинство предпочитает кофейные напитки с большим содержанием молока, сливок, сахара и других компонентов. Такой кофе тоже способен навредить фигуре, так что лучше отдать предпочтение обычному кофе из перемолотых зерен и воды.

В-третьих, нельзя лишать организм белка, так что во время завтрака он тоже должен присутствовать. При этом еда, содержащая много углеводов, не способна насытить человека до обеда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский диетолог рассказал, что можно пить во время приема пищи.