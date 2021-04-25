Пьяный водитель Honda утроил ДТП на Рыбацком, уходя от погони

Пьяный водитель Honda утроил ДТП на Рыбацком, уходя от погони
Место ДТП. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

На Рыбацком проспекте произошло серьезное ДТП. В результате столкновения пострадали два человека.

Авария случилась в воскресенье, 25 апреля, у памятника крестьянам села Рыбацкое. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, 28-летний водитель Honda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уходил от погони и врезался в машину Kia, которой управлял 33-летний мужчина.

Водителя Honda госпитализировали в тяжелом состоянии, а водителя Kia — в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Левашовском проспекте столкнулись два автомобиля – участниками ДТП стали каршеринг и легковушка.

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