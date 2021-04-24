На Левашовском ДТП: каршеринг влетел в дерево, на место прибыла реанимация

Второй автомобиль отбросило на середину дороги. Непонятно, есть ли пострадавшие.

В Петроградском районе сегодня вечером, 24 апреля, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Левашовском проспекте. Там столкнулись два автомобиля – участником ДТП стал водитель каршеринга и легковушки. В результате каршеринг угодил в дерево, а вторую машину отбросило на середину дороги.

На место инцидента прибыла реанимация и полиция. Свидетели отмечают, что водитель каршеринга сидит на крыльце, возможно, ему нужна помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Наличной улице водитель сбил девочек на электросамокатах. В результате одна 2009 года рождения получила легкие травмы, вторая 2004 года — средние. По факту ДТП проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.