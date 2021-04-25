В Невском районе «Десятка» влетела в бок полиции

В Петербурге в Невском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля. Об этом сообщается в «Мегаполисе ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском районе города автомобиль патрульно-постовой службы столкнулся с машиной. Два отечественных транспортных средства «встретились» на круговом перекрестке проспекта Большевиков и Народной улиц.

На видео кадрах очевидцев заметно ДТП двух отечественных машин. Так Lada 110 въехала в бок машины полицейского автомобиля. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Также известно, что карет скорой помощи на месте аварии не наблюдается.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что под Петербургом в Пушкине произошло дорожно-транспортное происшествие, иномарка на полной скорости влетела в миниатюрную машинку.