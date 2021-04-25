ДТП в Пушкине: иномарка на полной скорости влетела в миниатюрную машинку

Под Петербургом, в городе Пушкин произошло мощное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает «78 канал».

В Пушкине на перекрестке столкнулись две иномарки.

Так на пересечении Новодеревенской и Удаловской улиц автомобиль въехал в бок миниатюрном машины, которую выкинуло в ограждение.

На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, как на полупустом перекрёстке на полной скорости чёрная иномарка снесла другую машину, которую отбросило в сторону.

На место аварии сразу подошёл очевидец происходящего, он помог открыть дверь иномарки, которая врезалась в автомобиль и высвободить водителя, затем участник ДТП стал в шоке рассматривать изуродованную машину, а сторонний наблюдатель пытаться открыть заднюю дверь машины.

Известно, что сведения о пострадавших на данный момент уточняются.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге автомобиль протаранил машину реанимации на перекрестке Просвещения и Культуры.