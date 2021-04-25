Автомобиль протаранил машину реанимации на перекрестке Просвещения и Культуры

Автомобиль протаранил машину реанимации на перекрестке Просвещения и Культуры
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

На пересечении проспектов Просвещения и Культуры в Петербурге произошло ДТП с участием машины реанимации. В служебный транспорт въехал другой автомобиль.

Авария случилась сегодня, 25 апреля. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль марки Renault Duster не пропустил машину скорой помощи со спецсигналами, в результате чего произошло столкновение.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилисты заметили перевернутый каршеринг на КАД.

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Автомобиль протаранил машину реанимации на перекрестке Просвещения и Культуры
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