«Аккуратно прилег»: автомобилисты заметили перевернутый каршеринг на КАД

&#171;Аккуратно прилег&#187;: автомобилисты заметили перевернутый каршеринг на КАД
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

Автомобилисты заметили перевернутый автомобиль службы каршеринга на съезде с КАД. Причина случившегося не приводится.

Необычную картину водители наблюдали сегодня утром, 25 апреля, на участке в сторону Ломоносова. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Каршеринг аккуратно прилег», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машина оказалась в перевернутом положении на разделительной полосе. Обстоятельства произошедшего и информация о состоянии водителя не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный водитель Honda утроил ДТП на Рыбацком, уходя от погони.

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