В понедельник ожидаются мокрый снег и дожди в Петербурге

В начале рабочей недели в Петербурге ожидается облачная погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 26 апреля, ожидаются осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега.

По прогнозу синоптиков, в ночное время суток столбики термометров покажут 0…+2 градуса, днем температура воздуха ожидается на уровне +5…+7 градусов. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 3-6 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.