В Петербурге готова гильза для Председателя ЛДПР Владимира Жириновского

В честь 75 Дня рождения Председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского отделение ЛДПР в Петербурге подготовило для именинника специальную гильзу. Об этом сообщает пресс-служба петербургского регионального отделения ЛДПР.

Известно, что 25 апреля свой юбилей отмечает Владимир Жириновский. В связи с этим петербургское региональное отделение партии ЛДПР решило поздравить политика, подарив ему именную гильзу легендарного выстрела пушки Петропавловской крепости.

При этом, накануне праздника Жириновского в Петропавловской крепости прозвучал залп в его честь.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в связи с юбилеем российского и американского писателя выяснили, что в прошлом месяце спрос на бывшие в употреблении книги Владимира Набокова вырос почти в три раза, если сравнивать с тем же временем в прошлом году.