Петербуржцы стали в три раза больше читать романы Владимира Набокова

Петербуржцы стали в три раза больше читать романы Владимира Набокова
Книги Набокова стали популярнее. Фото: pixabay

В Петербурге в прошлом месяце спрос на бывшие в употреблении книги российского и американского писателя Владимира Набокова вырос почти в три раза, если сравнивать с тем же временем в прошлом году. Об этом сообщает «Авито» после проведенного анализа.

В связи с тем, что 22 апреля исполняется 122 года со дня рождения писателя Владимира Набокова, сайт объявлений решил посмотреть, какие книги классика наиболее популярны в Петербурге — родном для писателя городе.

Так на «Авито» стали размещать объявления о продаже книг на 47% чаще. Отмечается, что примерная стоимость каждого лота- 100 рублей.

Самыми популярными среди жителей города на Неве стали романы «Дар» и “Машенька”. Через год их популярность выросла более, чем в 2,5 раза.

Произведением классика “Лолита” в 2021 году увлеклись в 2,3 раза больше, чем в прошлом.

А книга “Приглашение на казнь”, который сам Набоков называл единственной поэмой в прозе, в марте читался в 2,2 раза больше.

Стоит отметить роман “Защита Лужина” — согласно исследованию он стал на 47% популярнее, чем в 2020 году.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что книгу об исторических витражах Петроградки будут использовать при ремонте парадных.

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