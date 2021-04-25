В Шлиссельбурге в жилом доме найден корпус мины времен войны

В Шлиссельбурге в жилом доме найден корпус мины времен войны
Найден пустой корпус мины в жилом доме. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

В Ленинградской области в Кировском районе был найден боеприпас, который необходимо ликвидировать. Об этом сообщает «Online47».

В Шлиссельбурге специалисты рассмотрели возможно опасный предмет, для того, чтобы позднее вывезти его и утилизировать.

Работники ОМОНа исследовали боеприпас времён войны, который был найден накануне в подвале одного из жилых домов в Шлиссельбурге.

Сообщается, что предмет был ржавый. Металлическая вещь с виду походила на боеприпас. Известно, что его нашли в подвале дома на Малоневском канале.

Оказалось,что находка совсем не опасна. Корпус боеприпаса 82- миллиметровой минометной мины времён Великой Отечественной войны оказался пустым.

Однако после обследования корпус все же изъяли, чтобы утилизировать.

Также Gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге в Красносельском районе нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, а сотрудники ОМОНа обезвредили его.

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