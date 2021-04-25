Две маршрутки и трамвай с трех сторон поджали «Mitsubishi»

В Петербурге в Калининском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие сразу с тремя разными транспортными средствами. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
Так, в Калининском районе Северной столицы произошло дорожное происшествие с участием сразу четырех транспортных средств.
Таким образом на перекрестке проспекта Науки и улицы Бутлерова столкнулись две маршрутки, легковой автомобиль и трамвай.
На фотографиях с места происшествия показано, как синий легковой автомобиль «Mitsubishi» с двух сторон зажали маршрутки и трамвай.
Известно, что последний не стал ждать Госавтоинспекцию и отправился по маршруту дальше.
Отмечается, что сведений о пострадавших в аварии нет. Также на кадрах очевидцев не заметно и машин сотрудников ГАИ.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Тосненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, при участии автомобиля такси.