В Петербурге у медсестры угнали иномарку за 2,2 млн рублей

В Петербурге у медсестры угнали Porsche Cayenne стоимостью более 2 миллионов рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в субботу, 24 апреля медсестра одной из петербургских больниц обратилась в полицию. Женщина сообщила о том, что неизвестные угнали с парковки на Кирочной улице ее автомобиль Porsche Cayenne 2010 года выпуска. Ущерб оценивается в 2,2 миллиона рублей.

Системы слежения в машине не установлены, камер видеонаблюдения на территории автостоянки нет. Автомобиль был застрахован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 22 апреля, полицейские Северной столицы зарегистрировали пять обращений от граждан по факту угнанных машин. Во всех случаях это были дорогостоящие внедорожники.