Аппетиты растут: в Петербурге за сутки угонщики похитили пять внедорожников

Аппетиты растут: в Петербурге за сутки угонщики похитили пять внедорожников
Фото: pixabay

В четверг, 22 апреля, полицейские Северной столицы зарегистрировали пять обращений от граждан по факту угнанных машин. Во всех случаях это были дорогостоящие внедорожники.

Так, около 7 часов утра 22 апреля в дежурную часть УМВД России по Выборгскому району через экстренную службу поступила информация от 48-летнего жителя проспекта Энгельса. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили лизинговый «Хендай Санта Фе» 2020 года выпуска. Ущерб оценен в 2 041 449 рублей.

Последний раз машину видели буквально за 40 минут до того, как пропажу обнаружил хозяин — на проспекте Культуры.

А вот 36-летний владелец «Мицубиси Аутлендер» в тот же день около 13:30 оставил машину на Кузнецовской улице буквально на полчаса, но вернувшись, понял, что внедорожник угнали. Потерю мужчина оценил в 1 млн 180 тысяч рублей.

Московский район в четверг оказался богат на подобные происшествия: у 35-летнего бизнесмена похитили припаркованный на Пулковском шоссе внедорожник «Мерседес Бенц 350 GL». Исчезновение автомобиля 2012 года выпуска пострадавший оценил в 1,5 млн рублей.

Вечером 22 апреля в Приморском районе с улицы Щербакова злоумышленники угнали красный «Киа Спортейдж» за 1 млн 550 тысяч рублей, принадлежащий 34-летнему инженеру. Владелец иномарки обратился в дежурную часть полиции в 22:08 и заявил, что украсть авто могли в промежуток с 20 часов 21 апреля до 20 часов 22 апреля. Как выяснилось позже, в 21:50 внедорожник видели на Выборгском шоссе. Затем его следы, однако, потерялись.

Наконец, возле дома №9 на улице Бутлерова у 69-летнего гражданина Литвы был похищен еще один «Хендай Санта фе» стоимостью более 2,7 млн рублей. Умышленно или нет, но преступники действовали в местах, не оборудованных видеокамерами. Ни один автомобиль также не был оснащен системой слежения.

Отметим, что в последнее время случаи угона внедорожников заметно участились, особенно внимание воров привлекает «Хендай», в частности модель «Санта Фе». За последние десять дней, включая сегодняшний, зафиксировали уже четыре таких случая.

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