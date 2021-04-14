За сутки в Петербурге угнали два внедорожника, общий ущерб — больше 4 млн рублей

С 13 по 14 апреля полиция Санкт-Петербурга зарегистрировала два заявления о пропаже транспотных средств. Злоумышленники угнали кроссоверы «Хендай Туксон» и «Хендай Санта Фе».

Первое обращение поступило вчера около 9 утра от 36-летнего директора организации по продаже алкоголя. По его словам, с 13 часов 12 апреля до 8:30 13 апреля неизвестный похитил принадлежащий ему «Хендай Санта Фе» серого цвета, выпущенный в 2018 году и припаркованный возле дома №15 по Загребскому бульвару во Фрунзенском районе Северной столицы. Нанесенный материальный ущерб владелец автомобиля оценил в 1,7 миллиона рублей.

Ситуацию осложняет тот факт, что машина на оборудована дополнительной системой слежения. Кроме того, на купленный в кредит кроссовер не оформлена страховка. Камер видеонаблюдения, которые могли бы пролить свет на обстоятельства кражи авто, на месте происшествия также не было.

Второй инцидент произошел также утром 13 апреля в Невском районе на улице Белышева. В правоохранительные органы через экстренную службу обратился 49-летний безработный петербуржец, который заявил об исчезновении автомобиля «Хендай Туксон» черного цвета. Выпущенную в 2020 году иномарку владелец оценил в 2,2 миллиона рублей.

В этом случае у машины есть страховка, а камеры видеонаблюдения на доме, рядом с которым стояло авто, зафиксировали как в 8 часов вечера 12 апреля к иномарке подходит неизвестный, открывает её и уезжает. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, но злоумышленников, как и автомобили, пока не нашли.

Напомним, что 25 марта произошел буквально вопиющий случай: «Инфинити» за 6 млн рублей украли в самом центре Петербурга — машина была припаркована на Итальянской улице. Причем иномарку похитили даже не ночью: угонщик орудовал в период с 7 до 9 часов вечера. Сведений о раскрытии этого преступления пока, к сожалению, не поступало.