Дождь и снег ожидаются в Ленобласти в понедельник

В понедельник, 26 апреля, в Ленинградской области ожидается облачная погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в большинстве районов региона ожидаются снег с дождем. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне 0…+3 градусов. Днем столбики термометров покажут +3…+8 градусов.

Ветер — северо-восточного, северного направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Водителей предупредили о том, что на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем слабо расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.