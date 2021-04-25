Дождь и снег ожидаются в Ленобласти в понедельник

Дождь и снег ожидаются в Ленобласти в понедельник
В Ленобласти ожидаются снег и дождь. Фото: pixabay.com

В понедельник, 26 апреля, в Ленинградской области ожидается облачная погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в большинстве районов региона ожидаются снег с дождем. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне 0…+3 градусов. Днем столбики термометров покажут +3…+8 градусов.

Ветер — северо-восточного, северного направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Водителей предупредили о том, что на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем слабо расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.

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