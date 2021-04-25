В Госдуме призвали Чехию извиниться перед Россией

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехии после скандальной ситуации с высылкой российских дипломатов нужно извиниться.

«Чехии после всего этого как минимум стоит принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Накануне президент Чехии Милош Земан, комментируя информацию, связанную с причастностью россиян к взрывам, отметил, что у Чехии нет никаких доказательств того, что «российские агенты» были в районе Врбетице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.