Около трети россиян считают, что переболели коронавирусом

Около трети россиян считают, что переболели коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

Около трети россиян полагают, что уже переболели коронавирусом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росгосстрах Жизнь» и частной медицинской сети «Инвитро».

Участникам предлагалось ответить вопрос «испытывали ли они с момента начала пандемии недомогания, которые они могли бы расценить как проявления COVID-19?».

Как сообщает РИА «Новости», 24 процента респондентов ответили положительно, а 6 процентов сказали, что испытывают подобные недомогания в настоящий момент.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 762 569 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 108 232 летальных исхода, выздоровели 4 388 008 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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