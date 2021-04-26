В Москве автомобиль каршеринга съехал в подземный переход

В Москве автомобиль каршеринга съехал в подземный переход
Сообщается об одном пострадавшем. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Автомобиль каршеринга въехал в подземный пешеходный переход на юге Москвы.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе, дом 58А, строение 1.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в Telegram-канале столичного Дептранса.

Сообщается об одном пострадавшем. Информация об этом уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Рыбацком проспекте произошло серьезное ДТП. В результате столкновения пострадали два человека. Авария случилась в воскресенье, 25 апреля, у памятника крестьянам села Рыбацкое.

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