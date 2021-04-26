Лучшим фильмом года на «Оскаре» признали «Землю Кочевников»

Картина «Земля кочевников», снятая американкой китайского происхождения Хлои Чжао, завоевала премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года».
93-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла в воскресенье, 25 апреля. Фильм «Земля Кочевников» (Nomadland) основан на документальном романе американской писательницы Джессики Брудер. Картина рассказывает об одинокой 60-летней женщине, которая теряет работу и решает отправиться на фургоне кочевать по пустынному западу США в поисках сезонного заработка.
Главную роль в ленте сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд, она получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американская киноакадемия огласила список номинантов на «Оскар».