Лучшим фильмом года на «Оскаре» признали «Землю Кочевников»

Лучшим фильмом года на &#171;Оскаре&#187; признали &#171;Землю Кочевников&#187;
Главную роль в ленте сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд. Фото: кадр из фильма "Земля кочевников"

Картина «Земля кочевников», снятая американкой китайского происхождения Хлои Чжао, завоевала премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года».

93-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла в воскресенье, 25 апреля. Фильм «Земля Кочевников» (Nomadland) основан на документальном романе американской писательницы Джессики Брудер. Картина рассказывает об одинокой 60-летней женщине, которая теряет работу и решает отправиться на фургоне кочевать по пустынному западу США в поисках сезонного заработка.

Главную роль в ленте сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд, она получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американская киноакадемия огласила список номинантов на «Оскар».

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