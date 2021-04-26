Мультфильм «Душа» получил премию «Оскар» как лучший анимационный фильм

Мультфильм &#171;Душа&#187; получил премию &#171;Оскар&#187; как лучший анимационный фильм
Мультфильм повествует о школьном учителе музыки, который всегда мечтал выступать на сцене. Фото: кадр из мультфильма "Душа"

Американский мультфильм «Душа» производства студии Pixar Animation Studios стал лауреатом премии «Оскар» как лучший анимационный фильм.

Мультфильм повествует о школьном учителе музыки, который всегда мечтал выступать на сцене. Возвращаясь домой после успешного прослушивания у легендарной саксофонистки, он падает в люк и погибает. После джазмен оказывается в странном мире, где обитают души. Здесь он опять становится учителем, но уже для маленьких существ, которые ищут свое призвание в будущей жизни.

За премию «Оскар» в этой номинации также боролись мультфильмы «Путешествие на Луну», «Барашек Шон», «Вперед» и «Легенда о волках».

«Оскар» за лучший короткометражный фильм получил «Если что-то случиться, я люблю вас» от Майкла Говьера и Уилла МакКормака.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лучшим фильмом года на «Оскаре» признали «Землю Кочевников».

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