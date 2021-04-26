Циклонический вихрь сохранит дождливую погоду в Петербурге

Циклонический вихрь сохранит дождливую погоду в Петербурге
Дожди продолжатся и сегодня. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня, 26 апреля, в Северной столице прогнозируется прохладная и дождливая погода. Город будет находиться под властью циклонического вихря.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Пасмурная погода ожидается в Петербург из-за западной периферии циклонического вихря. Она принесет в город облака и дожди с мокрым снегом. Сегодня будет заметно холоднее, чем должно быть в конце апреля.

Температура воздуха сегодня днем составит всего от +5 до +7 градусов. В Ленобласти разброс температур будет больше — от +3 до +8 градусов. Северный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре россиянам пообещали «нехолодное» лето.

михаил леус новости СПб погода спб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Половина работодателей в России не знает, буду ли их компании работать с 1 ...
Энтони Хопкинс получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская ...
В Петербурге утро началось с пятибалльных пробок
Циклонический вихрь сохранит дождливую погоду в Петербурге
Мультфильм «Душа» получил премию «Оскар» как лучший ...
Лучшим фильмом года на «Оскаре» признали «Землю Кочевников»
Стало известно, какой доход россияне считают достойным для жизни
Восемь пожарных потушили частный дом в Лужском районе