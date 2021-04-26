Циклонический вихрь сохранит дождливую погоду в Петербурге

Сегодня, 26 апреля, в Северной столице прогнозируется прохладная и дождливая погода. Город будет находиться под властью циклонического вихря.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Пасмурная погода ожидается в Петербург из-за западной периферии циклонического вихря. Она принесет в город облака и дожди с мокрым снегом. Сегодня будет заметно холоднее, чем должно быть в конце апреля.

Температура воздуха сегодня днем составит всего от +5 до +7 градусов. В Ленобласти разброс температур будет больше — от +3 до +8 градусов. Северный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавил синоптик.

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