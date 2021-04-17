В Гидрометцентре россиянам пообещали «нехолодное» лето

В Гидрометцентре россиянам пообещали &#171;нехолодное&#187; лето
Лето в этом году будет нехолодным. Фото: pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой погоды россиянам ждать от предстоящего лета.

Вильфанд заявил в беседе с «Москвой 24», что ждать от предстоящего лета однородной погоды не стоит: в летнем сезоне будут как вспышки жары, так и холодные дожди.

По его словам, не стоит надеяться, что как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет. Глава Гидрометцентра уточнил, что не смотря на чередующиеся периоды засухи и дождей, лето в этом году будет нехолодным.

Он спрогнозировал, что в целом в умеренных широтах европейской части России температурный фон будет около и выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Петербурга рассказали, какой будет погода этим летом. Будет тепло, но жару стоит ждать только в августе.

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